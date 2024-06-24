Поліція та ДПСУ зірвали втечу за кордон — деталі

Затримані втікачі та організатор втечі. Фото: Національна поліція

В Тячівському районі Закарпатської області поліцейські спільно з прикордонниками зірвали групову втечу чоловіків до Румунії. Організатора, який оцінив свої послуги у дві тисячі доларів, було взято під варту.

Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Читайте також:

На Закарпатті зірвали групову втечу за кордон

Як стало відомо, 28-річний львів'янин, який виступив організатором оборудки, вже сформував групу з шести чоловіків, поселив їх до місцевого готелю та готував до переправлення в Румунію.

Згідно з розробленою ним "легендою" для клієнтів, військовозобов’язані мали представитися волонтерами та метою своєї поїздки в прикордоння назвати купівлю авто для ЗСУ.

Вирахувавши точний час та місце трансферу, правоохоронці спіймали фігуранта в одному з населених пунктів Тячівського району, під час того, як він фургоном перевозив клієнтів до "зеленого" коридору. У зловмисника поліцейські вилучили гроші, автомобіль та мобільні телефони.

Його було заарештовано та взято під варту з можливістю застави у 240 тисяч гривень.

Скриншот допису поліції Закарпатської області

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники під час огляду транспорту викрили 41 особу, які намагались незаконно потрапити за кордон.

Також ми повідомляли, що у Чернігівській області судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації, та заявляв, що раніше нібито "не отримував повістки".