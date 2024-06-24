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На Закарпатье ГПСУ и полиция сорвали групповой побег за границу

24 июня 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Полиция и ГПСУ сорвали побег за границу — детали
Задержанные беглецы и организатор побега. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Тячевском районе Закарпатской области полицейские совместно с пограничниками сорвали групповой побег мужчин в Румынию. Организатор, оценивший свои услуги в две тысячи долларов, был взят под стражу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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На Закарпатье сорвали групповой побег за границу

Как стало известно, 28-летний львовянин, выступивший организатором сделки, уже сформировал группу из шести мужчин, поселил их в местную гостиницу и готовил к переправке в Румынию.

Согласно разработанной им "легенде" для клиентов, военнообязанные должны были представиться волонтерами и целью своей поездки в приграничные назвать покупку авто для ВСУ.

Высчитав точное время и место трансфера, стражи порядка поймали фигуранта в одном из населенных пунктов Тячевского района, во время того, как он фургоном перевозил клиентов до "зеленого" коридора. У злоумышленника полицейские изъяли деньги, автомобиль и мобильные телефоны.

Он был арестован и взят под стражу с возможностью залога в 240 тысяч гривен.

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Скриншот сообщения полиции Закарпатской области

Напомним, в Одесской области пограничники во время осмотра транспорта разоблачили 41 человек, пытавшихся незаконно попасть за границу.

Также мы сообщали, что в Черниговской области судили уклоняющегося от мобилизации мужчину и заявлял, что ранее якобы "не получал повестки".

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