Заявления Зеленского в интервью NBC News

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Пакет помощи Украине, за который недавно проголосовал Конгресс США, усилит украинское государство и его вооруженные силы, и даст шанс на преимущество в войне против России.

Об этом в воскресенье, 21 апреля, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

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Глава государства уточнил, что шанс на победу появится, когда Украина получит, в частности дефицитное оружие.

"И чтобы эта помощь не была размазана по пустякам, а чтобы она действительно дошла в виде того дефицитного оружия, которого нет на сегодняшний день — это и артиллерия, и дальнобойное оружие стратегическое, это то, что было в законе (благодарен спикеру) — ATACMS... также Противовоздушная оборона, это приоритет", — сказал Зеленский.

На просьбу журналистки назвать приблизительную дату окончания войны Президент Украины ответил, что все зависит от того, когда придет нужное оружие. "Сейчас после стабилизации у нас есть все шансы получить инициативу. Для этого должно прийти оружие. Когда у нас в руках будет оружие, у нас будет инициатива, тогда мы сможем двигаться вперед", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 21 апреля глава украинского государства заявил, что российские захватчики рассчитывают захватить Часов Яр Донецкой области до 9 мая. Вооруженные силы Украины рассчитывают отстоять город благодаря своевременной поставке оружия от союзников.

Ранее мы писали, как Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о помощи Украине Конгрессом США.