Заяви Зеленського в інтерв’ю NBC News

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Пакет допомоги для України, за який нещодавно проголосував Конгрес США, посилить українську державу та її збройні сили і дасть шанс на ініціативу у війні проти Росії.

Про це у неділю, 21 квітня, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.

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Глава держави уточнив, що шанс на перемогу з'явиться, коли Україна отримає, зокрема, дефіцитну зброю.

"І щоб ця допомога не була розмазана на дрібниці, а щоб вона дійсно дійшла у вигляді тієї дефіцитної зброї, якої немає на сьогодні — це і артилерія, і далекобійна зброя стратегічна, це те, що було в законі (вдячний спікеру) – ATACMS… також Протиповітряна оборона, це пріоритет", — сказав Зеленський.

На прохання журналістки назвати приблизну дату закінчення війни, Президент України відповів, що все залежить від того, коли прийде потрібна зброя. "Зараз після стабілізації у нас є всі шанси отримати ініціативу. Для цього повинна прийти зброя. Коли у нас в руках буде зброя, у нас буде ініціатива, тоді ми зможемо рухатись вперед", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 21 квітня глава української держави заявив, що російські загарбники розраховують захопити Часів Яр Донецької області до 9-го травня. Збройні сили України розраховують вистояти місто завдяки своєчасному постачанню зброї від союзників.

Раніше ми писали, як Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США.