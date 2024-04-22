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Президент Зеленський розповів, коли в України буде шанс на перемогу

22 квітня 2024 03:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Заяви Зеленського в інтерв’ю NBC News
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Пакет допомоги для України, за який нещодавно проголосував Конгрес США, посилить українську державу та її збройні сили і дасть шанс на ініціативу у війні проти Росії. 

Про це у неділю, 21 квітня, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News

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Глава держави уточнив, що шанс на перемогу з'явиться, коли Україна отримає, зокрема, дефіцитну зброю. 

"І щоб ця допомога не була розмазана на дрібниці, а щоб вона дійсно дійшла у вигляді тієї дефіцитної зброї, якої немає на сьогодні — це і артилерія, і далекобійна зброя стратегічна, це те, що було в законі (вдячний спікеру) – ATACMS… також Протиповітряна оборона, це пріоритет", — сказав Зеленський.

На прохання журналістки назвати приблизну дату закінчення війни, Президент України відповів, що все залежить від того, коли прийде потрібна зброя. "Зараз після стабілізації у нас є всі шанси отримати ініціативу. Для цього повинна прийти зброя. Коли у нас в руках буде зброя, у нас буде ініціатива, тоді ми зможемо рухатись вперед", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 21 квітня глава української держави заявив, що російські загарбники розраховують захопити Часів Яр Донецької області до 9-го травня. Збройні сили України розраховують вистояти місто завдяки своєчасному постачанню зброї від союзників.

Раніше ми писали, як Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США.

Володимир Зеленський
США
війна
фінансова допомога
Україна

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