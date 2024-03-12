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Президент подписал закон, позволяющий сохранять репродуктивные клетки военных

12 марта 2024 17:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Президент подписал закон, позволяющий сохранять репродуктивные клетки военных
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10448 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа". Этот законопроект дает возможность хранения и использования репродуктивных клеток умерших военных для рождения детей.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины во вторник, 12 марта.

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Детали положений закона

Этот законопроект был создан для защиты генетического наследия украинской нации и регулирования социальной защиты лиц, служащих в вооруженных силах, в частности по обеспечению их права на биологическое отцовство и материнство.

Новый закон предусматривает бесплатное сохранение репродуктивных клеток умершего в течение трех лет после его смерти. По истечении этого срока есть возможность дальнейшего хранения этих клеток на средства другого лица.

Закон также определяет, что лицо имеет право определять судьбу своих сохраняемых репродуктивных клеток на случай смерти. В случае использования этих клеток для создания новой жизни донор клеток будет признан отцом или матерью ребенка.

Кроме того, законодательство гарантирует, что желание лица по отношению к его репродуктивным клеткам служит основой для применения репродуктивных технологий с использованием этих биоматериалов.

Недавно Зеленский в интервью французскому СМИ заявил об улучшении ситуации на фронте.

Ранее мы писали, что Зеленский подписал закон о добродетельном лоббировании.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
закон
Украина
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законопроект

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