Президент підписав закон, який дозволить зберігати репродуктивні клітини військових

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10448 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу". Цей законопроєкт надає можливість зберігання та використання репродуктивних клітин померлих військових для народження дітей.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України в вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Деталі положень закону

Цей законопроєкт був створений для захисту генетичної спадщини української нації та регулювання соціального захисту осіб, що служать у збройних силах, зокрема щодо гарантування їхнього права на біологічне батьківство та материнство.

Новий закон передбачає безкоштовне збереження репродуктивних клітин померлої особи протягом трьох років після її смерті. По завершенню цього терміну, є можливість подальшого зберігання цих клітин коштом іншої особи.

Закон також визначає, що особа має право визначати долю своїх репродуктивних клітин, які зберігаються, на випадок смерті. У випадку використання цих клітин для створення нового життя, донор клітин буде визнаний батьком або матір’ю дитини.

Крім того, законодавство гарантує, що бажання особи щодо її репродуктивних клітин слугує основою для застосування репродуктивних технологій із використанням цих біоматеріалів.

Нещодавно, Зеленський в інтерв'ю французькому ЗМІ заявив про покращення ситуації на фронті.

Раніше ми писали, що Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання.