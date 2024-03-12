Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання у вівторок, 12 березня. Ухвалення документа було однією з євроінтеграційних вимог.

Про це йдеться у картці законопроєкту №10337 на сайті Верховної Ради України.

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У вівторок до Ради повернули підписаний президентом закон. Як відомо, документ встановлює термінологію, права, обов'язки та методи лобіювання. Крім того, згідно з ним, в Україні буде створено Реєстр прозорості, який формуватиме НАЗК.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що закон набуде чинності через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості, однак не пізніше 1 січня 2025 року.

"Це було дуже важливе зобовʼязання по нашій євроінтеграції", — написав депутат.

Скриншот допису Железняка

Лобіювання — це діяльність, що здійснюється з метою впливу на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада ухвалила закон про доброчесне лобіювання. За документ проголосувало 236 депутатів.

Також ми писали, що нардеп Олексій Гончаренко розповів, що комітет Верховної Ради з нацбезпеки розпочне розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію 12 березня.