Зеленский подписал закон о добродетельном лоббировании
Президент Владимир Зеленский подписал закон о добросовестном лоббировании во вторник, 12 марта. Принятие документа было одним из евроинтеграционных требований.
Об этом говорится в карточке законопроекта №10337 на сайте Верховной Рады Украины.
Закон о лоббизме — что известно
Во вторник в Раду вернули подписанный президентом закон. Как известно, документ устанавливает терминологию, права, обязанности и методы лоббирования. Кроме того, согласно ему, в Украине будет создан Реестр прозрачности, который будет формировать НАПК.
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что закон вступит в силу через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности, однако не позднее 1 января 2025 года.
"Это было очень важное обязательство по нашей евроинтеграции", — написал депутат.
Лоббирование — это деятельность, осуществляемая с целью воздействия на объект лоббирования в коммерческих интересах бенефициара или в собственных коммерческих интересах лица и касается предмета лоббирования.
Напомним, 23 февраля Верховная Рада приняла закон о добропорядочном лоббировании. За документ проголосовали 236 депутатов.
Также мы писали, что нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности приступит к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации 12 марта.
Читайте Новини.LIVE!