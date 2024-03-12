Зеленский подписал закон о добродетельном лоббировании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон о добросовестном лоббировании во вторник, 12 марта. Принятие документа было одним из евроинтеграционных требований.

Об этом говорится в карточке законопроекта №10337 на сайте Верховной Рады Украины.

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Во вторник в Раду вернули подписанный президентом закон. Как известно, документ устанавливает терминологию, права, обязанности и методы лоббирования. Кроме того, согласно ему, в Украине будет создан Реестр прозрачности, который будет формировать НАПК.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что закон вступит в силу через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности, однако не позднее 1 января 2025 года.

"Это было очень важное обязательство по нашей евроинтеграции", — написал депутат.

Скриншот поста Железняка

Лоббирование — это деятельность, осуществляемая с целью воздействия на объект лоббирования в коммерческих интересах бенефициара или в собственных коммерческих интересах лица и касается предмета лоббирования.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада приняла закон о добропорядочном лоббировании. За документ проголосовали 236 депутатов.

Также мы писали, что нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности приступит к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации 12 марта.