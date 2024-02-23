Верховна Рада ухвалила закон про доброчесне лобіювання

Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: wikipedia

Верховна Рада України у п'ятницю, 23 лютого, ухвалила закон про доброчесне лобіювання. За законопроєкт проголосувало 236 депутатів.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.

В Україні затвердили закон про доброчесне лобіювання

На пленарному засіданні ВР у п'ятницю за закон про лобізм проголосувало 236 нардепів.

"Рада прийняла в цілому законопроєкт про лобізм №10337. За — 236", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Гончаренка

Новим законом передбачено забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних стандартів, які регулюють взаємодію посадовців, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами. Мета закону — встановлення прозорих механізмів діяльності чиновників та суб'єктів лобіювання.

Документ є частиною реформ проти діяльності олігархів та входить до рекомендацій Єврокомісії.

Як відомо, закон вступить в дію через два місяці після початку роботи Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, 22 лютого народні депутати затвердили у другому читанні законопроєкт про забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Це дозволить збільшити рівень залученості громадян та підвищити їхню довіру до влади.

Також народні депутати зареєстрували законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспорту. Якщо закон ухвалять, в Україні стане обов'язковим використання зимової гуми на авто.