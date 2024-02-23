Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Верховна Рада ухвалила закон про доброчесне лобіювання arrow

Верховна Рада ухвалила закон про доброчесне лобіювання

23 лютого 2024 17:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Верховна Рада ухвалила закон про доброчесне лобіювання
Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Верховна Рада України у п'ятницю, 23 лютого, ухвалила закон про доброчесне лобіювання. За законопроєкт проголосувало 236 депутатів.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.

В Україні затвердили закон про доброчесне лобіювання

На пленарному засіданні ВР у п'ятницю за закон про лобізм проголосувало 236 нардепів.

"Рада прийняла в цілому законопроєкт про лобізм №10337. За — 236", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Гончаренка
Скриншот допису Гончаренка

Новим законом передбачено забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних стандартів, які регулюють взаємодію посадовців, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами. Мета закону — встановлення прозорих механізмів діяльності чиновників та суб'єктів лобіювання.

Документ є частиною реформ проти діяльності олігархів та входить до рекомендацій Єврокомісії.

Як відомо, закон вступить в дію через два місяці після початку роботи Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, 22 лютого народні депутати затвердили у другому читанні законопроєкт про забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Це дозволить збільшити рівень залученості громадян та підвищити їхню довіру до влади.

Також  народні депутати зареєстрували законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспорту. Якщо закон ухвалять, в Україні стане обов'язковим використання зимової гуми на авто.

Верховна Рада
закон
Україна
законопроєкт
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі