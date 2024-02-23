Верховная Рада приняла закон о добродетельном лоббировании
Верховная Рада Украины в пятницу, 23 февраля, приняла закон о добродетельном лоббировании. За законопроект проголосовало 236 депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.
В Украине утвердили закон о добродетельном лоббировании
На пленарном заседании ВР в пятницу за закон о лоббизме проголосовали 236 нардепов.
"Рада приняла в целом законопроект о лоббизме №10337. За — 236", — говорится в сообщении.
Новым законом предусмотрено обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными стандартами, регулирующими взаимодействие должностных лиц, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами. Цель закона — установление прозрачных механизмов деятельности чиновников и субъектов лоббирования.
Документ является частью реформ против деятельности олигархов и входит в рекомендации Еврокомиссии.
Как известно, закон вступит в силу через два месяца после начала работы Реестра прозрачности, но не позднее 1 января 2025 года.
Напомним, 22 февраля народные депутаты утвердили во втором чтении законопроект об обеспечении прозрачности местного самоуправления. Это позволит увеличить уровень вовлеченности граждан и повысить их доверие к власти.
Также народные депутаты зарегистрировали законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспорта. Если закон будет принят, в Украине станет обязательным использование зимней резины на авто.
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