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Верховная Рада приняла закон о добродетельном лоббировании

23 февраля 2024 17:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Верховная Рада приняла закон о добродетельном лоббировании
Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Верховная Рада Украины в пятницу, 23 февраля, приняла закон о добродетельном лоббировании. За законопроект проголосовало 236 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

В Украине утвердили закон о добродетельном лоббировании

На пленарном заседании ВР в пятницу за закон о лоббизме проголосовали 236 нардепов.

"Рада приняла в целом законопроект о лоббизме №10337. За — 236", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Гончаренко
Скриншот поста Гончаренко

Новым законом предусмотрено обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными стандартами, регулирующими взаимодействие должностных лиц, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами. Цель закона — установление прозрачных механизмов деятельности чиновников и субъектов лоббирования.

Документ является частью реформ против деятельности олигархов и входит в рекомендации Еврокомиссии.

Как известно, закон вступит в силу через два месяца после начала работы Реестра прозрачности, но не позднее 1 января 2025 года.

Напомним, 22 февраля народные депутаты утвердили во втором чтении законопроект об обеспечении прозрачности местного самоуправления. Это позволит увеличить уровень вовлеченности граждан и повысить их доверие к власти.

Также народные депутаты зарегистрировали законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспорта. Если закон будет принят, в Украине станет обязательным использование зимней резины на авто.

Верховная Рада
закон
Украина
законопроект
народные депутаты

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