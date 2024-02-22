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Нардепи ухвалили закон, що забезпечує прозорість місцевого самоврядування

22 лютого 2024 16:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардепи ухвалили закон, що забезпечує прозорість місцевого самоврядування
Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Фото: facebook.com/oskorniyenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народні депутати України ухвалили у другому читанні законопроєкт №6401 щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Це дозволить збільшити рівень залученості громадян та підвищити їхню довіру.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у Facebook у четвер, 22 лютого.

Прозорість місцевого самоврядування

Завдяки законопроєкту вдосконалиться реалізація прав громадян на участь в роботі ОМС, адже передбачається наступне: 

  • закріплюється обов’язковість публікації додатків до рішень і проєктів рішень рад, а також порядків денних постійних комісій;
  • після завершення воєнного стану онлайн-трансляції сесій місцевих рад, наразі — публікація відеозаписів;
  • відкритий реєстр об’єктів права комунальної власності територіальної громади;
  • суцільна інвентаризація всіх об’єктів права комунальної власності територіальної громади;  
  • учасники сесій ради мають доповідати українською мовою. 
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Допис Корнієнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, народні депутати зареєстрували законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.

Також через гучний суспільний резонанс та велику кількість пунктів, які потрібно змінювати, за законопроєкт про мобілізацію не проголосують до березня. Наразі до проєкту подали вже понад 1000 правок. 

Верховна Рада
українці
Україна
нардепи
законопроєкт

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