Нардепи ухвалили закон, що забезпечує прозорість місцевого самоврядування

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Фото: facebook.com/oskorniyenko

Народні депутати України ухвалили у другому читанні законопроєкт №6401 щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Це дозволить збільшити рівень залученості громадян та підвищити їхню довіру.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у Facebook у четвер, 22 лютого.

Прозорість місцевого самоврядування

Завдяки законопроєкту вдосконалиться реалізація прав громадян на участь в роботі ОМС, адже передбачається наступне:

закріплюється обов’язковість публікації додатків до рішень і проєктів рішень рад, а також порядків денних постійних комісій;

після завершення воєнного стану онлайн-трансляції сесій місцевих рад, наразі — публікація відеозаписів;

відкритий реєстр об’єктів права комунальної власності територіальної громади;

суцільна інвентаризація всіх об’єктів права комунальної власності територіальної громади;

учасники сесій ради мають доповідати українською мовою.

Допис Корнієнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, народні депутати зареєстрували законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.

Також через гучний суспільний резонанс та велику кількість пунктів, які потрібно змінювати, за законопроєкт про мобілізацію не проголосують до березня. Наразі до проєкту подали вже понад 1000 правок.