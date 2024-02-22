Нардепы приняли закон, обеспечивающий прозрачность местного самоуправления

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Фото: facebook.com/oskorniyenko

Народные депутаты Украины приняли во втором чтении законопроект №6401 по обеспечению прозрачности местного самоуправления. Это позволит увеличить уровень вовлеченности граждан и повысить их доверие.

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко в Facebook в четверг, 22 февраля.

Прозрачность местного самоуправления

Благодаря законопроекту усовершенствуется реализация прав граждан на участие в работе ОМС, ведь предполагается следующее:

закрепляется обязательность публикации приложений к решениям и проектам решений советов, а также повестки постоянных комиссий;

после завершения военного положения онлайн-трансляции сессий местных советов, сейчас — публикация видеозаписей;

открытый реестр объектов права коммунальной собственности территориального общества;

сплошная инвентаризация всех объектов права коммунальной собственности территориального общества;

участники сессий совета должны докладывать на украинском языке.

Пост Корниенко. Фото: скриншот

Напомним, народные депутаты зарегистрировали законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.

Также из-за громкого общественного резонанса и большого количества пунктов, которые нужно менять, за законопроект о мобилизации не проголосуют до марта. Сейчас в проект уже подано более 1000 правок.