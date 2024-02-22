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Нардепы приняли закон, обеспечивающий прозрачность местного самоуправления

22 февраля 2024 16:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардепы приняли закон, обеспечивающий прозрачность местного самоуправления
Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Фото: facebook.com/oskorniyenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народные депутаты Украины приняли во втором чтении законопроект №6401 по обеспечению прозрачности местного самоуправления. Это позволит увеличить уровень вовлеченности граждан и повысить их доверие.

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко в Facebook в четверг, 22 февраля.

Прозрачность местного самоуправления

Благодаря законопроекту усовершенствуется реализация прав граждан на участие в работе ОМС, ведь предполагается следующее:

  • закрепляется обязательность публикации приложений к решениям и проектам решений советов, а также повестки постоянных комиссий;
  • после завершения военного положения онлайн-трансляции сессий местных советов, сейчас — публикация видеозаписей;
  • открытый реестр объектов права коммунальной собственности территориального общества;
  • сплошная инвентаризация всех объектов права коммунальной собственности территориального общества;
  • участники сессий совета должны докладывать на украинском языке.
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Пост Корниенко. Фото: скриншот

Напомним, народные депутаты зарегистрировали законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.

Также из-за громкого общественного резонанса и большого количества пунктов, которые нужно менять, за законопроект о мобилизации не проголосуют до марта. Сейчас в проект уже подано более 1000 правок.

Верховная Рада
украинцы
Украина
нардепы
законопроект

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