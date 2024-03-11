Зеленський в інтерв'ю французькому ЗМІ заявив про покращення ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю французькому ЗМІ. Глава держави прокоментував ситуацію на фронті та наміри кремлівського уряду.

Слова глави держави цитує французький телеканал BFMTV.

Читайте також:

Інтерв'ю Зеленського французькому ЗМІ

В бесіді з працівниками французького мовника глава держави акцентував, що зараз ситуація на фронті набагато краща, ніж останні три місяці.

Стосовно просування російських військ Зеленський заявив, що наступ Росії зупинено, а окупанти продовжують зазнавати великих втрат. Проте він додав, що Росія "на 20 км попереду" в плані переваги в далекобійному озброєнні, а президент країни Володимир Путін відірвався від реальності.

"Коли ти завдаєш удару крилатою ракетою в кількох сотнях метрів поряд з європейським лідером, я вважаю, що ти, мабуть, дуже хворий", — сказав президент.

Також він додав, що перемир'я було б для Путіна "перепочинком", оскільки дозволило б відновити боєздатність російських військ та збільшити виробництво боєприпасів. Додатково Зеленський заявив, що "не вірить" в наміри Росії вдатися до ядерного удару.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, детально обговоривши ситуацію на усіх напрямках фронту, військове забезпечення армії та будівництво фортифікацій.

Водночас глава держави відреагував на першу кінопремію "Оскар" в історії України, подякувавши команді режисера Мстислава Чернова, яка працювала над фільмом "20 днів у Маріуполі".