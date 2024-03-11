Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский дал интервью французскому СМИ — главные тезисы беседы arrow

Зеленский дал интервью французскому СМИ — главные тезисы беседы

11 марта 2024 22:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский дал интервью французскому СМИ — главные тезисы беседы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому СМИ. Глава государства прокомментировал ситуацию на фронте и намерения кремлевского правительства.

Слова главы государства цитирует французский телеканал BFMTV.

Читайте также:

Интервью Зеленского французскому СМИ

В беседе с работниками французского вещателя, глава государства акцентировал, что сейчас ситуация на фронте намного лучше, чем последние три месяца.

Относительно продвижения российских войск, Зеленский заявил, что наступление России остановлено, а оккупанты продолжают нести большие потери. Однако он добавил, что России "на 20 км впереди" в плане преимущества в дальнобойном вооружении, а президент страны Владимир Путин оторвался от реальности.

"Когда ты наносишь удар крылатой ракетой в нескольких сотнях метров рядом с европейским лидером, я считаю, что ты, пожалуй, очень болен", — сказал президент.

Также он добавил, что перемирие было бы для Путина "отдыхом", поскольку позволило бы восстановить боеспособность российских войск и увеличить производство боеприпасов. Дополнительно Зеленский заявил, что "не верит" в намерения России прибегнуть к ядерному удару.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, подробно обсудив ситуацию по всем направлениям фронта, военное обеспечение армии и строительство фортификаций.

В то же время глава государства отреагировал на первую кинопремию "Оскар" в истории Украины, поблагодарив команду режиссера Мстислава Чернова, работавшую над фильмом "20 дней в Мариуполе".

Владимир Зеленский
Франция
журналисты
СМИ
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться