Зеленский дал интервью французскому СМИ — главные тезисы беседы
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому СМИ. Глава государства прокомментировал ситуацию на фронте и намерения кремлевского правительства.
Слова главы государства цитирует французский телеканал BFMTV.
Интервью Зеленского французскому СМИ
В беседе с работниками французского вещателя, глава государства акцентировал, что сейчас ситуация на фронте намного лучше, чем последние три месяца.
Относительно продвижения российских войск, Зеленский заявил, что наступление России остановлено, а оккупанты продолжают нести большие потери. Однако он добавил, что России "на 20 км впереди" в плане преимущества в дальнобойном вооружении, а президент страны Владимир Путин оторвался от реальности.
"Когда ты наносишь удар крылатой ракетой в нескольких сотнях метров рядом с европейским лидером, я считаю, что ты, пожалуй, очень болен", — сказал президент.
Также он добавил, что перемирие было бы для Путина "отдыхом", поскольку позволило бы восстановить боеспособность российских войск и увеличить производство боеприпасов. Дополнительно Зеленский заявил, что "не верит" в намерения России прибегнуть к ядерному удару.
Напомним, ранее Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, подробно обсудив ситуацию по всем направлениям фронта, военное обеспечение армии и строительство фортификаций.
В то же время глава государства отреагировал на первую кинопремию "Оскар" в истории Украины, поблагодарив команду режиссера Мстислава Чернова, работавшую над фильмом "20 дней в Мариуполе".
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