Зеленский дал интервью французскому СМИ — главные тезисы беседы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому СМИ. Глава государства прокомментировал ситуацию на фронте и намерения кремлевского правительства.

Слова главы государства цитирует французский телеканал BFMTV.

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Интервью Зеленского французскому СМИ

В беседе с работниками французского вещателя, глава государства акцентировал, что сейчас ситуация на фронте намного лучше, чем последние три месяца.

Относительно продвижения российских войск, Зеленский заявил, что наступление России остановлено, а оккупанты продолжают нести большие потери. Однако он добавил, что России "на 20 км впереди" в плане преимущества в дальнобойном вооружении, а президент страны Владимир Путин оторвался от реальности.

"Когда ты наносишь удар крылатой ракетой в нескольких сотнях метров рядом с европейским лидером, я считаю, что ты, пожалуй, очень болен", — сказал президент.

Также он добавил, что перемирие было бы для Путина "отдыхом", поскольку позволило бы восстановить боеспособность российских войск и увеличить производство боеприпасов. Дополнительно Зеленский заявил, что "не верит" в намерения России прибегнуть к ядерному удару.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, подробно обсудив ситуацию по всем направлениям фронта, военное обеспечение армии и строительство фортификаций.

В то же время глава государства отреагировал на первую кинопремию "Оскар" в истории Украины, поблагодарив команду режиссера Мстислава Чернова, работавшую над фильмом "20 дней в Мариуполе".