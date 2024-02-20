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Президент Латвии запостил мем о недостаточной поставке оружия Украине

20 февраля 2024 17:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Президент Латвии запостил мем о недостаточной поставке оружия Украине
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: EPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал карикатуру на недостаточные поставки вооружения Украине. Лидер страны призвал западные государства увеличить объемы военной помощи Украине для борьбы с Россией.

Соответствующий пост глава Латвии опубликовал в Twitter во вторник, 20 февраля.

Ринкевичс проиллюстрировал карикатурой поставки оружия Украине

Латвийский лидер опубликовал карикатуру Гатиса Шлюка, на которой изображены солдаты и пустые контейнеры. В подписи Ринкевичс подчеркнул недостаточную поддержку Украины в войне с агрессором. Президент призвал мир увеличить объем военной помощи государству.

"Именно так один из лучших латвийских карикатуристов Гатис Шлюка видит нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада. К сожалению, он прав. Мы подводим Украину, мы подводим самих себя. Мы должны действовать немедленно", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Ринкевичса
Скриншот поста Ринкевичса

Напомним, член Палаты представителей США подчеркнул, что Украина получит американскую помощь. По его словам, в настоящее время существует два законопроекта, которые продвигают помощь Украине — один из них будет согласован.

Также мы писали о том, что Швеция предоставит Украине самый большой пакет военной помощи. Его общая сумма составляет 700 млн долларов.

война
оружие
военная помощь
Латвия
Украина
Эдгарс Ринкевичс
Россия

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