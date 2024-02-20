Президент Латвии запостил мем о недостаточной поставке оружия Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: EPA

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал карикатуру на недостаточные поставки вооружения Украине. Лидер страны призвал западные государства увеличить объемы военной помощи Украине для борьбы с Россией.

Соответствующий пост глава Латвии опубликовал в Twitter во вторник, 20 февраля.

Ринкевичс проиллюстрировал карикатурой поставки оружия Украине

Латвийский лидер опубликовал карикатуру Гатиса Шлюка, на которой изображены солдаты и пустые контейнеры. В подписи Ринкевичс подчеркнул недостаточную поддержку Украины в войне с агрессором. Президент призвал мир увеличить объем военной помощи государству.

"Именно так один из лучших латвийских карикатуристов Гатис Шлюка видит нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада. К сожалению, он прав. Мы подводим Украину, мы подводим самих себя. Мы должны действовать немедленно", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Ринкевичса

Напомним, член Палаты представителей США подчеркнул, что Украина получит американскую помощь. По его словам, в настоящее время существует два законопроекта, которые продвигают помощь Украине — один из них будет согласован.

Также мы писали о том, что Швеция предоставит Украине самый большой пакет военной помощи. Его общая сумма составляет 700 млн долларов.