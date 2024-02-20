Канада передасть Україні понад 800 дронів для протидії російським загарбникам

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо. Фото: Reuters

Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70 для допомоги у війні з Росією.

Про це у понеділок заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Reuters.

Канада передасть Україні дрони

Безпілотники, отримані від Teledyne у Ватерлоо, Онтаріо, оцінені у понад 95 мільйонів канадських доларів.

"Сьогоднішнє оголошення гарантує, що Україна має безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, що має вирішальне значення для поточної боротьби України. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", — сказав Блер.

З лютого 2022 року Канада виділила понад 9,7 млрд канадських доларів допомоги Україні. З цієї суми понад 2,4 млрд канадських доларів були виділені на військову допомогу.

Недавно під час зустрічі з союзниками по НАТО в Брюсселі 14 лютого Блер заявив, що Канада пожертвує Україні понад 60 мільйонів канадських доларів.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайну" заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16.

За період з лютого по жовтень 2023 року інструктори Канади підготували 190 українських танкістів для роботи з Leopard. Навчання проходили у Польщі.