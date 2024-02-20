Канада передаст Украине более 800 дронов для противодействия российским захватчикам

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: Reuters

Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 для помощи в войне с Россией.

Об этом в понедельник заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Reuters.

Канада передаст Украине дроны

Беспилотники, полученные от Teledyne в Ватерлоо, Онтарио, оценены более чем в 95 миллионов канадских долларов.

"Сегодняшнее объявление гарантирует, что у Украины есть беспилотники, необходимые для выявления и идентификации целей, что имеет решающее значение для текущей борьбы Украины. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказал Блэр.

С февраля 2022 года Канада выделила более 9,7 млрд канадских долларов помощи Украине. Из этой суммы более 2,4 млрд канадских долларов были выделены на военную помощь.

Недавно во время встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе 14 февраля Блэр заявил, что Канада пожертвует Украине более 60 миллионов канадских долларов.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайна" заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.

За период с февраля по октябрь 2023 г. инструкторы Канады подготовили 190 украинских танкистов для работы с Leopard. Учения проходили в Польше.