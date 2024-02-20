Президент Латвії запостив мем про недостатнє постачання зброї Україні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: EPA

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував карикатуру на недостатнє постачання озброєння Україні. Лідер країни закликав західні держави збільшити обсяги військової допомоги Україні для боротьби з Росією.

Відповідний допис глава Латвії опублікував у Twitter у вівторок, 20 лютого.

Рінкевичс проілюстрував карикатурою постачання зброї Україні

Латвійський лідер опублікував карикатуру Гатіса Шлюка, на якій зображені солдати та пусті контейнери. У підписі Рінкевичс підкреслив недостатню підтримку України у війні з агресором. Президент закликав світ збільшити обсяги військової допомоги державі.

"Саме так один з найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка бачить нинішню підтримку України з боку Заходу. На жаль, він має рацію. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Рінкевичса

Нагадаємо, член Палати представників США наголосив, що Україна отримає американську допомогу. За його словами, наразі існує два законопроєкти, які просувають допомогу Україні — один з них буде погоджений.

Також ми писали про те, що Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги. Його загальна сума складає 700 млн доларів.