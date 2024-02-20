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Президент Латвії запостив мем про недостатнє постачання зброї Україні

20 лютого 2024 17:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Президент Латвії запостив мем про недостатнє постачання зброї Україні
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: EPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував карикатуру на недостатнє постачання озброєння Україні. Лідер країни закликав західні держави збільшити обсяги військової допомоги Україні для боротьби з Росією.

Відповідний допис глава Латвії опублікував у Twitter у вівторок, 20 лютого.

Рінкевичс проілюстрував карикатурою постачання зброї Україні

Латвійський лідер опублікував карикатуру Гатіса Шлюка, на якій зображені солдати та пусті контейнери. У підписі Рінкевичс підкреслив недостатню підтримку України у війні з агресором. Президент закликав світ збільшити обсяги військової допомоги державі.

"Саме так один з найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка бачить нинішню підтримку України з боку Заходу. На жаль, він має рацію. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Рінкевичса
Скриншот допису Рінкевичса

Нагадаємо, член Палати представників США наголосив, що Україна отримає американську допомогу. За його словами, наразі існує два законопроєкти, які просувають допомогу Україні — один з них буде погоджений. 

Також ми писали про те, що Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги. Його загальна сума складає 700 млн доларів.

війна
зброя
військова допомога
Латвія
Україна
Едгарс Рінкевичс
Росія

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