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Премьеры Британии и Бельгии договорились продолжать совместные действия по конфискации активов РФ

23 января 2024 22:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьеры Британии и Бельгии договорились продолжать совместные действия по конфискации активов РФ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер Бельгии Александр Де Кроо. Фото: Hannah McKay/PA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Бельгии Александр Де Кроо договорились продолжать совместные действия по конфискации активов РФ. К тому же они будут работать вместе для введения новых санкций против государства-террористки.

Об этом сообщает британское правительство.

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Конфискация российских активов

"Премьер-министр проинформировал о своем недавнем визите в Украину, подчеркнув недавние успехи украинских Вооруженных Сил и важность продолжения военной и финансовой помощи. Они договорились продолжать совместные действия по санкциям и конфискации активов, чтобы лишить российскую военную машину ресурсов и обеспечить восстановление Украины", — говорится в сообщении.

Руководители британского и бельгийского правительств обсудили также ситуацию в Красном море и удары, нанесенные Великобританией и США по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене. Они согласились, что крайне важно принять решительные меры для защиты свободы судоходства и противодействия злонамеренной деятельности Ирана в регионе.

Напомним, в Болгарии депутаты от партии "Мы продолжаем изменения — демократическая Болгария" Ивайло Мирчев и Надежда Иорданова подали в парламент новый законопроект. Главной целью документа является заморозка имущества и активов попавших под санкции российских граждан.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение по поводу дискуссий, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он отметил, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.

Добавим, Соединенные Штаты Америки и Европейский союз не желают передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, которые западные правительства заморозили в начале полномасштабной войны. Киев решил предложить запасный план.

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Риши Сунак

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