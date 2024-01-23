Прем'єри Британії та Бельгії домовилися продовжувати спільні дії щодо конфіскації активів РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр Бельгії Александр Де Кроо. Фото: Hannah McKay/PA

Прем'єр-міністри Великої Британії Ріші Сунак та Бельгії Александр Де Кроо домовилися продовжувати спільні дії щодо конфіскації активів РФ. До того ж вони працюватимуть разом для запровадження нових санкцій проти держави-терористки.

Про це повідомляє британський уряд.

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Конфіскація російських активів

"Прем'єр-міністр поінформував про свій нещодавній візит до України, підкресливши нещодавні успіхи українських Збройних Сил та важливість продовження військової та фінансової допомоги. Вони домовилися продовжувати спільні дії щодо санкцій та конфіскації активів, щоб позбавити російську військову машину ресурсів та забезпечити відбудову України", — йдеться у повідомленні.

Очільники британського та бельгійського урядів обговорили також ситуацію в Червоному морі та удари, завданих Великою Британією та США по підтримуваних Іраном хуситах у Ємені. Вони погодилися, що вкрай важливо вжити рішучих заходів для захисту свободи судноплавства та протидії зловмисній діяльності Ірану в регіоні.

Нагадаємо, у Болгарії депутати від партії "Ми продовжуємо зміни — демократична Болгарія" Івайло Мірчев і Надія Йорданова подали до парламенту новий законопроєкт. Головною метою документа є замороження майна та активів російських громадян, які потрапили під санкції.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку щодо дискусій, пов'язаних із юридичними складнощами використання заморожених російських активів. При цьому він зазначив, що зараз є три основні способи фінансування України.

Додамо, Сполучені Штати Америки та Європейський союз не бажають передавати Україні 300 млрд доларів резервів російського центрального банку, які західні уряди заморозили на початку повномасштабної війни. Київ вирішив запропонувати запасний план.