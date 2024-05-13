Сербия заявила, что не будет вводить санкции против России

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Фото: РТВ

Первая Леди Елена Зеленская и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершили визит в Сербию, где с ними встретился премьер-министр Милош Вучевич. Чиновник выразил поддержку Украине в войне против России, однако решил не присоединяться к санкциям.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 13 мая.

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Известно, что поездка Кулебы и Зеленской — первый визит в Сербию с начала полномасштабной войны.

После встречи с украинскими представителями Вучевич выразил поддержку Украине, но не стал присоединяться к санкциям против Москвы.

"Сербия привержена международному праву и территориальной целостности государств-членов Организации Объединенных Наций, включая Украину... Мы открыты к дружеским дискуссиям по всем вопросам и на всех уровнях", — отметил Вучевич.

В материале говорится, что Сербия неоднократно осуждала военные действия России в Украине, но ее отказ присоединиться к антироссийским санкциям ухудшил отношения с Киевом.

Президент страны Александар Вучич пытается "найти баланс" между кандидатурой страны на вступление в ЕС и "традиционными связями" с Россией и Китаем. В то же время Белград признает Украину в ее международно установленных границах, включая те, которые оккупировали российские войска.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия ужесточают контроль за соблюдением санкций против России. Соответствующее соглашение страны было подписано сегодня в Вильнюсе.

Также мы писали, что Европейский Союз вводит 14 пакет санкций против России. Ограничения предусматривают запрет на поставку целых категорий товаров, примерно оцениваемый в 5 млрд евро.