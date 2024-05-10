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П'ять країн ЄС посилюють контроль за дотриманням санкцій проти Росії

10 травня 2024 15:37
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
П'ять країн ЄС підписали угоду, яка передбачає посилення санкцій проти Росії
Засідання міністрів закордонних справ держав – членів ЄС. Фото: Офіс Президента України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія посилюють контроль за дотриманням санкцій проти Росії. Відповідну угоду країни підписали сьогодні у Вільнюсі.

Про це повідомив голова фінської митниці Самі Ракшит, пише YLE у п'ятницю, 10 травня.

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Зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій. Договір, підписаний країнами, посилить і уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії.

"Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам і компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій і зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", — зазначив генеральний директор фінської митниці. 

Нагадаємо, що Європейський Союз запроваджує 14-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження передбачають заборону на постачання цілих категорій товарів, що приблизно оцінюється у 5 мільярдів євро.

Крім того, Європейська комісія готується ввести санкції проти кораблів, які транспортують військове обладнання з Північної Кореї до Росії. 

санкції проти Росії
Європейський союз
Польща
санкції
Литва
Естонія
Латвія
Фінляндія
ЄС
угода
війна в Україні
Вільнюс

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