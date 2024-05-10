Пять стран ЕС подписали соглашение, предусматривающее ужесточение санкций против России

Заседание министров иностранных дел государств – членов ЕС. Фото: Офис Президента Украины

Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия ужесточают контроль за соблюдением санкций против России. Соответствующее соглашение страны подписали сегодня в Вильнюсе.

Об этом сообщил глава финской таможни Сами Ракшит, пишет YLE в пятницу, 10 мая.

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Внешние границы ЕС играют ключевую роль в предотвращении обхода санкций. Договор, подписанный странами, ужесточит и унифицирует контроль ЕС за соблюдением визовых требований в отношении России.

"Подписав соглашение, мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного контроля санкций и внести свой вклад в повышение эффективности санкций", — отметил генеральный директор финской таможни.



Напомним, что Европейский Союз вводит 14-й пакет санкций против России. Ограничения предусматривают запрет на поставку целых категорий товаров, что примерно оценивается в 5 миллиардов евро.

Кроме того, Европейская комиссия готовится ввести санкции против кораблей, транспортирующих военное оборудование из Северной Кореи в Россию.