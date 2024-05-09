В ОП розкрили деталі про новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Офіс Президента України. Фото: ОП

Європейський Союз запроваджує 14-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження передбачають заборону на постачання цілих категорій товарів, що приблизно оцінюється у 5 мільярдів євро.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента України Владислав Власюк в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у четвер, 9 травня.

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Владислав Власюк зазначив, що обмеження передбачають заборону на постачання цілих категорій товарів, що приблизно оцінюється у 5 мільярдів євро. Тобто це заборона на 5 мільярдів в експортно-імпортній торгівлі Євросоюзу з РФ.

"Це непогано, але набагато важливіше, щоб ці гроші реально працювали. І саме тому ми бачимо ряд інших заборон. Зокрема, ЄС намагається знайти спосіб зробити неможливим отримання РФ усіх санкційних товарів через треті країни. Зокрема, через Центральну Азію та Білорусь", — додав посадовець.

Нагадаємо, в рамках нового, 14-го пакету санкцій, Євросоюз розглядає можливість заборонити політичним партіям отримувати фінансування з Росії. Таким чином, ЄС прагне запобігти втручанню РФ у вибори до Європарламенту, які відбудуться влітку. Крім того, передбачається, що санкції можуть торкнутися імпорту російського гелію, системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) від Центрального Банку та чотирьох російських ЗМІ.

Крім того, європейська комісія готується ввести санкції проти кораблів, які транспортують військове обладнання з Північної Кореї до Росії. Також санкції можуть охопити й танкери, що перевозять російську нафту за цінами, які перевищують встановлені країнами G7 ліміти.

Також ми писали, що уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії. До списку увійшли ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби й моторне мастило для автомобілів.