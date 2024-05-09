В ОП раскрыли детали о новом пакете санкций ЕС против России

Офис Президента Украины. Фото: ОП

Европейский Союз вводит 14-й пакет санкций против России. Ограничения предусматривают запрет на поставку целых категорий товаров, что примерно оценивается в 5 миллиардов евро.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Владислав Власюк в эфире телеканала "Мы — Украина" в четверг, 9 мая.

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Владислав Власюк отметил, что ограничения предусматривают запрет на поставку целых категорий товаров, примерно оцениваемый в 5 миллиардов евро. То есть это запрет на 5 миллиардов в экспортно-импортной торговле Евросоюза с РФ.

"Это неплохо, но гораздо важнее, чтобы эти деньги реально работали. И именно поэтому мы видим ряд других запретов. В частности, ЕС пытается найти способ сделать невозможным получение РФ всех санкционных товаров через третьи страны. В частности, через Центральную Азию и Беларусь", — добавил чиновник.

Напомним, в рамках нового, 14-го пакета санкций Евросоюз рассматривает возможность запретить политическим партиям получать финансирование из России. Таким образом, ЕС стремится предотвратить вмешательство РФ в состоявшиеся летом выборы в Европарламент. Кроме того, предполагается, что санкции могут затронуть импорт российского гелия, систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального Банка и четыре российских СМИ.

Кроме того, европейская комиссия готовится ввести санкции против кораблей, транспортирующих военное оборудование из Северной Кореи в Россию. Также санкции могут охватить и танкеры, перевозящие российскую нефть по ценам, превышающим установленные странами G7 лимиты.

Также мы писали, что правительство Японии ввело новые санкции против России. В список вошли еще 164 категории товаров, в том числе литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы и моторная смазка для автомобилей.