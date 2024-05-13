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Прем'єр Сербії заявив про підтримку України, але відмовився приєднатися до санкцій проти Росії

13 травня 2024 22:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сербія заявила, що не буде вводити санкції проти Росії
Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич. Фото: РТВ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Перша Леді Олена Зеленська та Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснили візит до Сербії, де з ними зустрівся прем'єр-міністр Мілош Вучевич. Урядовець висловив підтримку Україні у війні проти Росії, однак вирішив не приєднуватися до санкцій.

Про це пише Reuters у понеділок, 13 травня.

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Відомо, що поїздка Кулеби та Зеленської є першим візитом до Сербії з початку повномасштабної війни.

Після зустрічі з українськими представниками Вучевич висловив підтримку Україні, але не став приєднуватися до санкцій проти Москви.

"Сербія віддана повазі до міжнародного права і територіальної цілісності держав-членів Організації Об'єднаних Націй, включаючи Україну ... Ми відкриті до дружніх дискусій з усіх питань і на всіх рівнях", — зазначив Вучевич.

У матеріалі йдеться, що Сербія неодноразово засуджувала воєнні дії Росії в Україні, але її відмова приєднатися до антиросійських санкцій погіршила відносини з Києвом.

Президент країни Александар Вучич намагається "знайти баланс" між кандидатурою країни на вступ до ЄС і "традиційними зв'язками" з Росією та Китаєм. Водночас Белград визнає Україну в її міжнародно встановлених межах, включно з тими, які окупували російські війська. 

Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія посилюють контроль за дотриманням санкцій проти Росії. Відповідну угоду країни підписали сьогодні у Вільнюсі.

Також ми писали, що Європейський Союз вводить14-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження передбачають заборону на постачання цілих категорій товарів, що приблизно оцінюється у 5 млрд євро.

санкції проти Росії
Дмитро Кулеба
санкції
Сербія
війна в Україні

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