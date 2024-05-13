Сербія заявила, що не буде вводити санкції проти Росії

Прем'єр Сербії заявив про підтримку України, але відмовився приєднатися до санкцій проти Росії
Перша Леді Олена Зеленська та Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснили візит до Сербії, де з ними зустрівся прем'єр-міністр Мілош Вучевич. Урядовець висловив підтримку Україні у війні проти Росії, однак вирішив не приєднуватися до санкцій.
Про це пише Reuters у понеділок, 13 травня.
Сербія не підтримала санкції проти Росії
Відомо, що поїздка Кулеби та Зеленської є першим візитом до Сербії з початку повномасштабної війни.
Після зустрічі з українськими представниками Вучевич висловив підтримку Україні, але не став приєднуватися до санкцій проти Москви.
"Сербія віддана повазі до міжнародного права і територіальної цілісності держав-членів Організації Об'єднаних Націй, включаючи Україну ... Ми відкриті до дружніх дискусій з усіх питань і на всіх рівнях", — зазначив Вучевич.
У матеріалі йдеться, що Сербія неодноразово засуджувала воєнні дії Росії в Україні, але її відмова приєднатися до антиросійських санкцій погіршила відносини з Києвом.
Президент країни Александар Вучич намагається "знайти баланс" між кандидатурою країни на вступ до ЄС і "традиційними зв'язками" з Росією та Китаєм. Водночас Белград визнає Україну в її міжнародно встановлених межах, включно з тими, які окупували російські війська.
Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія посилюють контроль за дотриманням санкцій проти Росії. Відповідну угоду країни підписали сьогодні у Вільнюсі.
Також ми писали, що Європейський Союз вводить14-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження передбачають заборону на постачання цілих категорій товарів, що приблизно оцінюється у 5 млрд євро.
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