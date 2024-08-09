Помощь Украине — в Саксонии призвали сократить поставки оружия

Премьер Саксонии призвал сократить помощь Украине
Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призвал сократить военную помощь для Украины. Он аргументировал это тем, что Германия достигла предела своих возможностей.
Об этом сообщает издание Zeit.
Сокращение немецкой помощи для Украины
Кречмер заявил, что Германия больше не может продолжать выделять средства на оружие для Украины, чтобы это оружие потратилось и ничего не дало. По его словам, "все должно быть в меру".
В то же время, он подчеркнул, что поддержка Украины важна, но "Германия должна осознавать свои границы".
Отвечая на вопрос, не является ли его позиция попыткой сэкономить средства благодаря прекращению поставок военной помощи, премьер ответил, что с самого начала полномасштабной войны он выступал против поставки оружия и выступал за дипломатическое урегулирование.
"В течение двух лет у меня было очень четкое мнение на этот счет, и мне жаль говорить, что оно во многом подтвердилось", — отметил политик.
Кречмер также добавил, что, по его мнению, война в Украине окончится за столом переговоров, а не на поле боя.
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