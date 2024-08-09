Помощь Украине — в Саксонии призвали сократить поставки оружия

Премьер-министр германской Саксонии Михаэль Кречмер. Фото: REUTERS/Karina Hessland

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призвал сократить военную помощь для Украины. Он аргументировал это тем, что Германия достигла предела своих возможностей.

Об этом сообщает издание Zeit.

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Кречмер заявил, что Германия больше не может продолжать выделять средства на оружие для Украины, чтобы это оружие потратилось и ничего не дало. По его словам, "все должно быть в меру".

В то же время, он подчеркнул, что поддержка Украины важна, но "Германия должна осознавать свои границы".

Отвечая на вопрос, не является ли его позиция попыткой сэкономить средства благодаря прекращению поставок военной помощи, премьер ответил, что с самого начала полномасштабной войны он выступал против поставки оружия и выступал за дипломатическое урегулирование.

"В течение двух лет у меня было очень четкое мнение на этот счет, и мне жаль говорить, что оно во многом подтвердилось", — отметил политик.

Кречмер также добавил, что, по его мнению, война в Украине окончится за столом переговоров, а не на поле боя.