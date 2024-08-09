Допомога Україні — у Саксонії закликали скоротити постачання зброї

Прем'єр Саксонії закликав скоротити допомогу Україні
Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликав скоротити військову допомогу для України. Він аргументував це тим, що Німеччина досягла межі своїх можливостей.
Про це повідомляє видання Zeit.
Скорочення німецької допомоги для України
Кречмер заявив, що Німеччина більше не може продовжувати виділяти кошти на зброю для України, щоб ця зброя витратилася і нічого не дала. За його словами, "усе має бути в міру".
Водночас він наголосив, що підтримка України важлива, але "Німеччина має усвідомлювати свої межі".
Відповідаючи на запитання, чи не є його позиція спробою заощадити кошти завдяки припиненню постачання військової допомоги, прем'єр відповів, що від самого початку повномасштабної війни він виступав проти постачання зброї і виступав за дипломатичне врегулювання.
"Протягом двох років у мене була дуже чітка думка з цього приводу, і мені шкода говорити, що вона багато в чому підтвердилася", — зазначив політик.
Кречмер також додав, що, на його думку, війна в Україні закінчиться за столом переговорів, а не на полі бою.
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