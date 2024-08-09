Допомога Україні — у Саксонії закликали скоротити постачання зброї

Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер. Фото: REUTERS/Karina Hessland

Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер закликав скоротити військову допомогу для України. Він аргументував це тим, що Німеччина досягла межі своїх можливостей.

Про це повідомляє видання Zeit.

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Кречмер заявив, що Німеччина більше не може продовжувати виділяти кошти на зброю для України, щоб ця зброя витратилася і нічого не дала. За його словами, "усе має бути в міру".

Водночас він наголосив, що підтримка України важлива, але "Німеччина має усвідомлювати свої межі".

Відповідаючи на запитання, чи не є його позиція спробою заощадити кошти завдяки припиненню постачання військової допомоги, прем'єр відповів, що від самого початку повномасштабної війни він виступав проти постачання зброї і виступав за дипломатичне врегулювання.

"Протягом двох років у мене була дуже чітка думка з цього приводу, і мені шкода говорити, що вона багато в чому підтвердилася", — зазначив політик.

Кречмер також додав, що, на його думку, війна в Україні закінчиться за столом переговорів, а не на полі бою.