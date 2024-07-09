Встреча Моди с Путиным – что говорили об Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидер России Владимир Путин. Фото: Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время неформальной встречи с лидером России Владимиром Путиным в Москве призвал к немедленному прекращению войны в Украине, которая длится уже более двух лет. Моди также поднял вопрос об индийских гражданах, которых обманом заставили участвовать в войне против Украины.

Об этом пишет NDTV во вторник, 9 июля.

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Моде, находящийся с двухдневным официальным визитом в России, выразил обеспокоенность гражданами Индии, которых недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии. Источники сообщили, что Россия обязалась репатриировать всех пострадавших.

"Считается, что около двух десятков индийцев были вынуждены вести войну против Украины после того, как агенты обманом заставили их уехать в страну под предлогом получения высокооплачиваемой работы", — говорится в сообщении.

Моди подчеркнул, что невозможно найти решение на поле боя, и призвал к диалогу и дипломатии как единственно возможные пути к миру.

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия — это путь вперед", — сказал премьер-министр Индии.

Эта встреча стала первой после того, как Моди вернулся к власти в прошлом месяце на третий срок и первым с начала конфликта между РФ и Украиной в 2022 году. Индия избегает прямого осуждения России и воздержалась от критикующих Москву резолюций ООН.

Путин поздравил Моди с его переизбранием, отметив, что это подчеркивает эффективность в продвижении интересов Индии.

"Результаты говорят сами за себя. Индия сейчас занимает третье место в мире по уровню экономики", — отметил лидер Кремля.

Этот визит также знаменует собой 16-ю встречу Моди и Путина за последнее десятилетие. Их последняя личная встреча прошла на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году.

После завершения своего визита в Россию премьер-министр Моди отправится в историческую поездку в Австрию, которая станет первым визитом премьер-министра Индии в страну за 40 лет.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву после визита в Киев. В результате Венгрия поссорилась с Германией.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание, чтобы его страна стала посредником в достижении "справедливого мира" между Украиной и РФ. Он отметил, что справедливый мир должен удовлетворить обе стороны.