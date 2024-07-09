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Прем'єр Індії зробив заяву щодо України після зустрічі з Путіним

9 липня 2024 16:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Зустріч Моді с Путіним — що говорили про Україну
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та лідер Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час неформальної зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним в Москві закликав до негайного припинення війни в Україні, яка триває вже понад два роки. Моді також порушив питання про індійських громадян, яких обманом змусили брати участь у війні проти України. 

Про це пише NDTV у вівторок, 9 липня.

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Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у Росії, висловив занепокоєння з приводу громадян Індії, яких недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії. Джерела повідомили, що Росія зобов'язалася репатріювати всіх постраждалих осіб.

"Вважається, що майже два десятки індійців були змушені вести війну проти України після того, як агенти обманом змусили їх виїхати в країну під приводом отримання високооплачуваної роботи", — йдеться в повідомленні.

Моді підкреслив, що неможливо знайти рішення на полі бою, і закликав до діалогу та дипломатії як єдиних можливих шляхів до миру.

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія — це шлях вперед", — сказав прем’єр-міністр Індії.

Ця зустріч стала першою після того, як Моді повернувся до влади минулого місяця на третій термін та першим з початку конфлікту між РФ та Україною у 2022 році. Індія уникає прямого засудження Росії та утрималася від резолюцій ООН, що критикують Москву.

Путін привітав Моді з його переобранням, відзначивши, що це підкреслює ефективність у просуванні інтересів Індії.

"Результати говорять самі за себе. Індія зараз займає третє місце в світі за рівнем економіки", — зазначив лідер Кремля.

Цей візит також знаменує собою 16-ту зустріч Моді та Путіна за останнє десятиліття. Їхня остання особиста зустріч відбулася на саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді у 2022 році.

Після завершення свого візиту до Росії прем'єр-міністр Моді вирушить в історичну поїздку до Австрії, що стане першим візитом прем'єр-міністра Індії до країни за 40 років.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву після візиту в Київ. Внаслідок цього Угорщина посварилася з Німеччиною.

Раніше ми писали, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив бажання, щоб його країна стала посередником у досягненні "справедливого миру" між Україною та РФ. Він зазначив, що справедливий мир повинен задовольнити обидві сторони.

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