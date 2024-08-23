Нарендра Моде 23 августа впервые прибыл в Киев

Нарендра Моди и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа впервые с начала войны в Украине прибыл в Киев. Официальная цель его визита — укрепление экономических связей.

Об этом сообщает индийский канал NDTV.

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Сегодня премьер Индии впервые с начала полномасштабного вторжения приехал в Украину.

Отмечается, что основная цель визита Моди в Киев — укрепление экономических связей. Однако одной из ключевых тем переговоров называют формулу мира.

"Я с нетерпением жду возможности развить предыдущие разговоры с президентом Зеленским по укреплению двустороннего сотрудничества и поделиться перспективами мирного урегулирования конфликта, который продолжается в Украине", — сказал Моди перед отъездом из Дели.

Также ранее Reuters сообщал, что накануне Моди заявил, что во время своего визита в Киев он намерен обсудить возможность мирного окончания войны между РФ и Украиной. Также глава индийского правительства постарается укрепить двустороннее сотрудничество между Киевом и его государством.

В то же время, в Bloomberg добавили, что его визит, вероятно, является попыткой наладить связи с США после скандального визита в Россию.

Кроме того, до приезда в Киев, руководитель индийского правительства провел переговоры в Польше.