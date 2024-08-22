Нарендра Моді зробив заяву щодо війни в Україні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді збирається відвідати Україну у п'ятницю, 23 серпня. Він зробив заяву щодо необхідності перемир'я між Росією та Україною та висловився стосовно позиції своєї країни щодо війни.

Про це він висловився у середу на брифінгу у Варшаві 21 серпня, пише Bloomberg.

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Моді заявив, що Індія є прихильником постійного миру в цьому регіоні, та додав, що вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфлікту. Він подякував Дональду Туску за суттєву допомогу з боку Польщі індійським студентам, коли вони перебували в Україні у момент російського вторгнення.

Нарендра Моді вирушить з Варшави до Києва ввечері у четвер, 22 серпня. Це стане його першим візитом до України з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Bloomberg додали, що його візит, ймовірно, є спробою налагодити зв'язки з США після скандального візиту до Росії у липні 2024 року, де він зустрічався з Володимиром Путіним.

Він погодився стати "посередником" у спілкуванні між Путіним і Володимиром Зеленським, оскільки не хоче втратити тісні зв'язки з Росією та Україною.

"Індія має суттєві і незалежні зв'язки як з Росією, так і з Україною. І ці партнерства, вони стоять самі по собі. Я хотів би сказати, що це не гра з нульовою сумою", — сказав раніше секретар з питань Заходу в Міністерстві закордонних справ Індії Танмая Лал.

Індія розробляє нові політичні та економічні зв'язки

Моді вже зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Це став перший візит в країну представництва Індії з 1979 року.

Туск також підтримав закінчення війни в Україні і заявив: "Ми почали з пояснення нашої позиції з питань, які сьогодні хвилюють увесь світ. Я дуже радий, що прем’єр-міністр (Моді. – Ред.) підтвердив готовність долучитися до мирного, справедливого та швидкого припинення війни в Україні. Ми переконані, що Індія може зіграти дуже важливу роль".

Загалом жоден індійський прем'єр-міністр не відвідував Польщу та Україну відтоді, як ці країни стали незалежними від Радянського Союзу. Bloomberg вважає, що Індія взялася налагоджувати нові зв'язки, щоб поповнювати запчастини для російської зброї.

"Нещодавно Індія вперше відрядила аташе з питань оборони до Варшави, що свідчить про її бажання диверсифікувати свою європейську політику за межами традиційних партнерів, таких як Велика Британія і Німеччина. Нью-Делі розглядає Польщу, одну з найбільших економік Європи, як країну, що може постачати Індії запасні частини для російських систем озброєнь", — зазначили у ЗМІ.