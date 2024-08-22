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Премьер Индии Моди собирается ехать в Украину и сделал заявление о войне

22 августа 2024 14:57
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Нарендра Моди сделал заявление о войне в Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: REUTERS
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен посетить Украину в пятницу, 23 августа. Он сделал заявление о необходимости перемирия между Россией и Украиной и высказался о позиции своей страны в отношении войны.

Об этом он высказался в среду на брифинге в Варшаве 21 августа, пишет Bloomberg.

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Моде готов поддержать мир в Украине

Моди заявил, что Индия является сторонником постоянного мира в этом регионе, и добавил, что верит в диалог и дипломатию для разрешения конфликта. Он поблагодарил Дональда Туска за существенную помощь со стороны Польши индийским студентам, когда они находились в Украине в момент российского вторжения.

Нарендра Моди отправится из Варшавы в Киев вечером в четверг, 22 августа. Это станет его первым визитом в Украину с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

В Bloomberg добавили, что его визит, вероятно, попытка наладить связи с США после скандального визита в Россию в июле 2024 года, где он встречался с Владимиром Путиным.

Он согласился стать "посредником" в общении между Путиным и Владимиром Зеленским, поскольку не хочет лишиться тесных связей с Россией и Украиной.

"Индия имеет существенные и независимые связи как с Россией, так и с Украиной. И эти партнерства, они стоят сами по себе. Я хотел бы сказать, что это не игра с нулевой суммой", — сказал ранее секретарь по Западу в Министерстве иностранных дел Индии Танмая Лал.

Индия разрабатывает новые политические и экономические связи

Моди уже встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Это стал первый визит в страну представительства Индии с 1979 года.

Туск также поддержал окончание войны в Украине и заявил: "Мы начали с объяснения нашей позиции по вопросам, которые сегодня волнуют весь мир. Я очень рад, что премьер-министр (Моди. – Ред.) подтвердил готовность приобщиться к мирному, справедливому и скорейшему прекращении войны в Украине. Мы убеждены, что Индия может сыграть очень важную роль".

В целом, ни один индийский премьер-министр не посещал Польшу и Украину с тех пор, как эти страны стали независимыми от Советского Союза. Bloomberg считает, что Индия начала налаживать новые связи, чтобы пополнять запчасти для российского оружия.

"Недавно Индия впервые отправила атташе по обороне в Варшаву, что свидетельствует о ее желании диверсифицировать свою европейскую политику за пределами традиционных партнеров, таких как Великобритания и Германия. Нью-Дели рассматривает Польшу, одну из крупнейших экономик Европы, как страну, которая может поставлять Индии запасные части для российских систем вооружений", — отметили в СМИ.

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