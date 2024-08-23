Нарендра Моді 23 серпня вперше прибув до Києва

Нарендра Моді та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 23 серпня вперше з початку війни в Україні прибув до Києва. Офіційна мета його візиту — зміцнення економічних зв’язків.

Про це повідомляє індійський канал NDTV.

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Сьогодні прем'єр Індії вперше від початку повномасштабного вторгнення приїхав в Україну.

Зазначається, що основна мета візиту Моді до Києва — зміцнення економічних зв’язків. Однак однією з ключових тем переговорів називають формулу миру.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість розвинути попередні розмови з президентом Зеленським щодо зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту, що триває в Україні", — сказав Моді перед від’їздом з Делі.

Також раніше Reuters повідомляв, що напередодні Моді заявив, що під час свого візиту до Києва він планує обговорити можливість мирного закінчення війни між РФ та Україною. Також глава індійського уряду намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю між Києвом та його державою.

Водночас у Bloomberg додали, що його візит, ймовірно, є спробою налагодити зв'язки з США після скандального візиту до Росії.

Окрім того, до приїзду в Київ керівник індійського уряду провів переговори у Польщі.