Премьер Эстонии назвала фактор, который поможет Украине выиграть войну против России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: ERR

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что военный потенциал союзников Украины превышает российский в 13 раз. Чиновница уверена, что если страны, поддерживающие Украину, обязуются выделить 0,25% от своего ВВП на помощь, это поможет стране выиграть войну.

Об этом Каллас заявила на пресс-конференции в Вене, передает Укрінформ в пятницу, 9 февраля.

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Каллас подчеркнула необходимость перейти к следующему этапу в использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом она отметила, что эстонское правительство уже внесло на рассмотрение национального парламента законопроект, разрешающий подобные меры.

Она также акцентировала внимание на важности значительных инвестиций европейских стран в сферу обороны, подчеркнув, что для предотвращения агрессии необходимо обладать достаточной военной мощью.

"Мы должны быть достаточно сильны, чтобы быть способными защитить себя. Слабость провоцирует агрессора", — уточнила Каллас в своем заявлении.

В завершение, Каллас заявила о вере Эстонии в успех Украины и подчеркнула необходимость неизменной поддержки до окончательной победы.

Напомним, ранее глава Генерального штаба в Эстонии Ээро Ребо заявил, что Россия имеет инициативу в войне против Украины, однако ее прогресс на местности мизерный. Несмотря на военные цели, российскому диктатору Владимиру Путину еще далеко до их достижения.

Кроме того, лидеры стран-участниц ЕС опубликовали письмо с призывом об усилении военной помощи Украины. В нем они призывают союзников Украины выполнять свои обязательства.