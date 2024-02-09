Прем'єр Естонії назвала фактор, який допоможе Україні виграти війну проти Росії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: ERR

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що військовий потенціал союзників України перевищує російську у 13 разів. Чиновниця впевнена, що якщо країни, які підтримують Україну, зобов'язуються виділити 0,25% свого ВВП на допомогу, це допоможе країні виграти війну.

Про це Каллас заявила на пресконференції у Відні, повідомляє Укрінформ у п'ятницю, 9 лютого.

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Каллас наголосила на необхідності перейти до наступного етапу у використанні заморожених російських активів для відновлення України. При цьому вона зазначила, що естонський уряд уже вніс на розгляд національного парламенту законопроєкт, який дозволяє такі заходи.

Вона також акцентувала на важливості значних інвестицій європейських країн у сферу оборони, наголосивши, що для запобігання агресії необхідно мати достатню військову силу.

"Ми маємо бути достатньо сильними, щоб бути здатними захистити себе. Слабкість провокує агресора", — уточнила Каллас у своїй заяві.

На завершення, Каллас заявила про віру Естонії в успіх України та наголосила на необхідності незмінної підтримки до остаточної перемоги.

Нагадаємо, раніше голова Генерального штабу в Естонії Ееро Ребо заявив, що Росія має ініціативу у війні проти України, проте її прогрес на території мізерний. Попри військові цілі, російському диктатору Володимиру Путіну ще далеко до їхнього досягнення.

Крім того, лідери країн-учасниць ЄС опублікували лист із закликом про посилення військової допомоги України. У ньому вони закликають союзників України виконувати свої зобов'язання.