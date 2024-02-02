В Генштабе Эстонии заявили, что Россия далека от своей цели в Украине

Российские захватчики на танке. Фото: росСМИ

Глава Генерального штаба в Эстонии Ээро Ребо заявил, что Россия имеет инициативу в войне против Украины, однако ее прогресс на местности мизерный. Несмотря на военные цели, российскому диктатору Владимиру Путину еще далеко до их достижения.

Об этом сообщает ERR в пятницу, 2 февраля.

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Какая ситуация на Донецком и Бахмутском направлениях

Ребо отметил, что на Донецком направлении Россия всеми силами пытается захватить Авдеевку. Кроме того, активные бои продолжаются и на Бахмутском направлении.

"В течение некоторого времени в Авдеевке были сигналы о том, что внутри населенного пункта были замечены маневровые или разведывательные подразделения. Но они не смогли организовать осаду украинцев. По сути, там продолжаются ожесточенные бои, но тактическая ситуация особо не изменилась", — пояснил глава эстонского Генштаба.

Что происходит на Запорожском и Херсонском направлениях

Ребо подчеркнул, что россияне продолжают наступление на деоккупированные украинские территории в Запорожском и Херсонском направлениях.

Издание добавило, что ВСУ удерживают созданный на берегу Днепра плацдарм, за который продолжаются бои.

Что известно о Купянском и Лиманском направлениях

Начальник Генштаба Эстонии рассказал, что на передовой на севере Украины практически ничего не изменилось. Большое количество личного состава россиян наблюдается в Курской и Брянской областях РФ, таким образом есть вероятность нового наступления оттуда.

По словам Ребо, Россия активно пользуется авиацией и артиллерией на Купянском и Лиманском направлениях. Однако, несмотря на инициативу РФ, ее прогресс был мизерный.

По мнению специалиста, есть вероятность, что вскоре российские захватчики совершат нападения на граничащие с Белгородской и Харьковской областями территории. Это делается для того, чтобы украинцы не отходили от границы.

Наступление Вооруженных сил Украины

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью CNN, опубликованном 1 февраля, о целях Украины и планах на 2024 год.

Также мы сообщали, что аналитический ресурс Deep State проанализировал наступательные кампании ВСУ и ВС РФ за 2023 год. Известно, на каких направлениях было продвижение.