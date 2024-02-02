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В Генштабе Эстонии заявили, что Россия далека от своей цели в Украине

2 февраля 2024 23:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе Эстонии заявили, что Россия далека от своей цели в Украине
Российские захватчики на танке. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Генерального штаба в Эстонии Ээро Ребо заявил, что Россия имеет инициативу в войне против Украины, однако ее прогресс на местности мизерный. Несмотря на военные цели, российскому диктатору Владимиру Путину еще далеко до их достижения.

Об этом сообщает ERR в пятницу, 2 февраля.

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Какая ситуация на Донецком и Бахмутском направлениях

Ребо отметил, что на Донецком направлении Россия всеми силами пытается захватить Авдеевку. Кроме того, активные бои продолжаются и на Бахмутском направлении.

"В течение некоторого времени в Авдеевке были сигналы о том, что внутри населенного пункта были замечены маневровые или разведывательные подразделения. Но они не смогли организовать осаду украинцев. По сути, там продолжаются ожесточенные бои, но тактическая ситуация особо не изменилась", пояснил глава эстонского Генштаба.

Что происходит на Запорожском и Херсонском направлениях

Ребо подчеркнул, что россияне продолжают наступление на деоккупированные украинские территории в Запорожском и Херсонском направлениях.

Издание добавило, что ВСУ удерживают созданный на берегу Днепра плацдарм, за который продолжаются бои.

Что известно о Купянском и Лиманском направлениях

Начальник Генштаба Эстонии рассказал, что на передовой на севере Украины практически ничего не изменилось. Большое количество личного состава россиян наблюдается в Курской и Брянской областях РФ, таким образом есть вероятность нового наступления оттуда.

По словам Ребо, Россия активно пользуется авиацией и артиллерией на Купянском и Лиманском направлениях. Однако, несмотря на инициативу РФ, ее прогресс был мизерный.

По мнению специалиста, есть вероятность, что вскоре российские захватчики совершат нападения на граничащие с Белгородской и Харьковской областями территории. Это делается для того, чтобы украинцы не отходили от границы.

Наступление Вооруженных сил Украины

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью CNN, опубликованном 1 февраля, о целях Украины и планах на 2024 год.

Также мы сообщали, что аналитический ресурс Deep State проанализировал наступательные кампании ВСУ и ВС РФ за 2023 год. Известно, на каких направлениях было продвижение.

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