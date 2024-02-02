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У Генштабі Естонії заявили, що Росія далека до своєї мети в Україні

2 лютого 2024 23:44
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Інна Буряк
редактор
У Генштабі Естонії заявили, що Росія далека до своєї мети в Україні
Російські загарбники на танку. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Генерального штабу в Естонії Ееро Ребо заявив, що Росія має ініціативу у війні проти України, однак її прогрес на місцевості мізерний. Попри військові цілі російському диктатору Володимиру Путіну ще далеко до їх досягнення.

Про це повідомляє ERR у п'ятницю, 2 лютого.

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Яка ситуація на Донецькому та Бахмутському напрямках

Ребо зазначив, що на Донецькому напрямку Росія всіма силами намагається захопити Авдіївку. Крім того, активні бої тривають і на Бахмутському напрямку.

"Протягом деякого часу в Авдіївці були сигнали про те, що всередині населеного пункту були помічені маневрові або розвідувальні підрозділи. Але вони не змогли організувати облогу українців. По суті, там тривають запеклі бої, але тактична ситуація особливо не змінилася", — пояснив очільник естонського Генштабу.

Що відбувається на Запорізькому та Херсонському напрямках

Ребо наголосив, що росіяни продовжують наступ на деокуповані українські території на Запорізькому і Херсонському напрямках.

Видання додало, що ЗСУ утримують створений на березі Дніпра плацдарм, за який тривають бої.

Що відомо про Куп'янський та Лиманський напрямки

Начальник Генштабу Естонії розповів, що на передовій на півночі України практично нічого не змінилося. Чимала кількість особового складу росіян спостерігається у Курській та Брянській областях РФ, таким чином є ймовірність нового наступу звідти. 

За словами Ребо, Росія активно послуговується авіацією та артилерією на Куп'янському та Лиманському напрямках. Однак попри ініціативу РФ, її прогрес був мізерний.

На думку фахівця, є ймовірність, що невдовзі російські загарбники здійснять напади на території, що межують з Бєлгородською та Харківською областями. Це робиться для того, щоб українці не відходили від охорони кордону.

Наступ Збройних сил України

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів в інтерв'ю CNN, яке опублікували 1 лютого, про цілі України та плани на 2024 рік.

Також ми повідомляли, що аналітичний ресурс Deep State проаналізував наступальні кампанії ЗСУ та ЗС РФ за 2023 рік. Відомо, на яких напрямках було просування.

ЗСУ
Естонія
росіяни
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війна
Росія

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