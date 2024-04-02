Правоохранители открыли дело о выезде за границу владельца "Гулливера" и "Эльдорадо"

Украинский бизнесмен Виктор Полищук. Фото: пресс-служба Виктора Полищука

Главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство в отношении украинского бизнесмена, владельца торгово-офисного центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктора Полищука. Расследование по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" началось после выхода материала "Схем".

Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 1 апреля, опираясь на пресс-службу Национальной полиции.

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Полицейские возбудили уголовное дело в отношении нарушения статьи 332 части 1 УКУ, касающейся незаконной перевозки лиц через государственную границу, организации таких действий, их руководства или содействия.

"В рамках указанного уголовного производства будут проверены факты незаконного пересечения государственной границы Украины", — отметили правоохранители по запросу издания.

Что известно о расследовании "Схем" по Полищуку

Радио Свобода в проекте "Схемы" 14 марта опубликовало расследование о том, как Виктор Полищук регистрировался в системе "Шлях" как водитель-волонтер, однако из-за границы он так и не привез обещанную помощь, а в иностранной компании, которая якобы должна была ее передать, заявили, что не имели никаких договоренностей с бизнесменом.

Полищук также дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь на работу водителем в фирме-перевозчике, однако оба раза не доставлял грузы, а возвращался в Украину на своем автомобиле "Мерседес".

Как известно, перед полномасштабной российской агрессией Полищук занимал 36 место в списке самых богатых украинцев в рейтинге Forbes.

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Напомним, что посредством расследования журналисты "Радио Свобода" нашли у семьи главы Антимонопольного комитета Украины и экс-председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко элитную недвижимость и автомобили.

Также мы сообщали, что НАБУ и САП закончили расследование в отношении мэра Сум Александра Лысенко. Его обвиняют в коррупции.