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Мільйонна вартість — ЗМІ знайшли в голови АМКУ Кириленка елітну нерухомість та автомобілі

22 березня 2024 17:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мільйонна вартість — ЗМІ знайшли в голови АМКУ Кириленка елітну нерухомість та автомобілі
Павло Кириленко. Фото: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Журналісти "Радіо.Свобода" знайшли у родини очільника Антимонопольного комітету України та ексголови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка елітну нерухомість та автомобілі. Загальна вартість знайденого майна складає 70 мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні спецпроєкту "Радіо.Свобода", "Схеми".

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Чим може володіти Кириленко

Мільйонна вартість — ЗМІ знайшли в голови АМКУ Кириленка елітну нерухомість та автомобілі
Частина нерухомості, яка може належати Кириленку. Джерело: скриншот

Як заявили медійники, 2020-2023 років родичі дружини Кириленка придбали: 

  • маєток та дві земельні ділянки під Києвом; 
  • 200 квадратних метрів офісних будівель в столиці 
  • два кросовери;
  • три квартири з паркомісцями в елітних житлокомплексах Києва;
  • чотири апартаменти в Ужгороді.
Мільйонна вартість — ЗМІ знайшли в голови АМКУ Кириленка елітну нерухомість та автомобілі
Маєток Кириленка. Джерело: "Схеми"

Водночас як зазначає розслідування, загальна ринкова вартість всього цього майна, оформленого на батьків-пенсіонерів та бабусю дружини Кириленка, складає приблизно 70 мільйонів гривень. 

Мільйонна вартість — ЗМІ знайшли в голови АМКУ Кириленка елітну нерухомість та автомобілі
Частина нерухомості, яка може належати Кириленку. Джерело: скриншот

Медійники зазначають, що нерухомість та автомобілі у родині урядовця з'явилися за часів головування Кириленка у Донецькій ОДА, куди його було призначено особисто указом Володимира Зеленського, та впритул до його переведення у столицю для очолювання АМКУ торік, знову ж, за указом президента.

Водночас у жодного з родичів Кириленка немає власного бізнесу, а офіційні родинні доходи не дозволяють ніяк придбати таке коштовне майно. 

Звідки гроші на майно?

Мільйонна вартість — ЗМІ знайшли в голови АМКУ Кириленка елітну нерухомість та автомобілі
Павло Кириленко. Джерело: Цензор.нет

Як заявив у коментарі "Схемам" сам Кириленко, джерелом статків є стартовий капітал родини, який виник у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції горлівського заводу "Стирол", які вона отримала в якості його працівниці. 

Проте медійники знайти офіційне підтвердження цим операціям так і не змогли. В родині чиновника також не змогли надати жодних підтверджень походження статків родини, заявляючи, що "втратили все в окупованій Горлівці".

Нагадаємо, Павло Кириленко отримав посаду голови Антимонопольного комітету торік, у вересні, замінивши його ексочільника Максима Сандигу, який протримався на посаді чотири дні. 

АМКУ
Україна
Донецька область
розслідування
Павло Кириленко

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