Миллионная стоимость — СМИ нашли у главы АМКУ Кириленко элитную недвижимость и автомобили

Павел Кириленко. Фото: Суспільне мовлення

Журналисты "Радио.Свобода" нашли у семьи главу Антимонопольного комитета Украины и экс-главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко элитную недвижимость и автомобили. Общая стоимость найденного имущества составляет 70 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании спецпроекта "Радио.Свобода", "Схемы".

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Часть недвижимости, которая может принадлежать Кириленко. Источник: скриншот

Как заявили медийщики, в течении 2020-2023 годов родственники жены Кириленко приобрели:

имение и два земельных участка под Киевом;

200 квадратных метров офисных построек в столице

два кроссовера;

три квартиры с паркоместами в элитных жилкомплексах Киева;

четыре апартамента в Ужгороде.

Поместье Кириленко. Источник: "Схемы"

В то же время, как отмечает расследование, общая рыночная стоимость всего этого имущества, оформленного на родителей-пенсионеров и бабушку жены Кириленко, составляет примерно 70 миллионов гривен.

Часть недвижимости, которая может принадлежать Кириленко. Источник: скриншот

Медийщики отмечают, что недвижимость и автомобили в семье чиновника появились при приходе Кириленко в Донецкую ОГА, куда он был назначен лично указом Владимира Зеленского, и вплотную к его переводу в столицу для возглавления АМКУ в прошлом году, опять же, по указу президента.

В то же время, ни у одного из родственников Кириленко нет собственного бизнеса, а официальные семейные доходы не позволяют никак приобрести такое ценное имущество.

Откуда деньги на имущество?

Павел Кириленко. Источник: Цензор.нет

Как заявил в комментарии "Схемам" сам Кириленко, источником состояния является стартовый капитал семьи, возникший в 90-е годы, когда бабушка его будущей жены выгодно продала акции горловского завода "Стирол", которые она получила в качестве его работницы.

Однако медийщики найти официальное подтверждение этим операциям так и не смогли. В семье чиновника также не смогли предоставить никаких подтверждений происхождения состояния семьи, заявляя, что "потеряли все в оккупированной Горловке".

Напомним, Павел Кириленко получил должность главы Антимонопольного комитета в прошлом году, в сентябре, заменив Максима Сандыгу, который продержался на посту главы органа четыре дня.