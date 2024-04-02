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Правоохоронці відкрили справу про виїзд за кордон власника "Гулівера" та "Ельдорадо"

2 квітня 2024 05:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Правоохоронці відкрили справу про виїзд за кордон власника "Гулівера" та "Ельдорадо"
Український бізнесмен Віктор Поліщук. Фото: пресслужба Віктора Поліщука
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Головне слідче управління Національної поліції України відкрило кримінальне провадження стосовно українського бізнесмена, власника торговельно-офісного центру "Гулівер" та мережі "Ельдорадо" Віктора Поліщука. Розслідування за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України" розпочалося після виходу матеріалу "Схем".

Про це повідомляє Радіо Свобода в понеділок, 1 квітня, спираючись на пресслужбу Національної поліції.

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Розслідування щодо незаконного виїзду за кордон Поліщука

Поліцейські відкрили кримінальну справу щодо порушення статті 332 частини 1 ККУ, яка стосується незаконного перевезення осіб через державний кордон, організації таких дій, їх керівництва або сприяння.

"У межах зазначеного кримінального провадження будуть перевірені факти незаконного перетину державного кордону України", — зазначили правоохоронці на запит видання.

Що відомо про розслідування "Схем" щодо Поліщука

Радіо Свобода в проєкті "Схеми" 14 березня опублікувало розслідування про те, як Віктор Поліщук реєструвався в системі "Шлях" як водій-волонтер, однак з-за кордону він так і не привіз обіцяну допомогу, а в іноземній компанії, що нібито мала її передати, заявили, що не мали жодних домовленостей з бізнесменом.

Поліщук також двічі виїздив за кермом вантажівки, влаштовуючись на роботу водієм у фірмі-перевізнику, проте обидва рази не доставляв вантажі, а повертався в Україну на своїй автівці "Мерседес".

Як відомо, перед повномасштабною російською агресією Поліщук посідав 36-те місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes.

Інші розслідування, які ви могли пропустити

Нагадаємо, що за допомогою розслідування журналісти "Радіо Свобода" знайшли у родини очільника Антимонопольного комітету України та ексголови Донецької ОДА Павла Кириленка елітну нерухомість та автомобілі.

Також ми повідомляли, що НАБУ та САП завершили розслідування стосовно мера Сум Олександра Лисенка. Його звинувачують у корупції.

кордон
закон
поліція
розслідування
війна в Україні
Нацполіція

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