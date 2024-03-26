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НАБУ та САП завершили розслідування стосовно мера Сум — що відомо

26 березня 2024 19:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
НАБУ та САП завершили розслідування стосовно мера Сум — що відомо
Мер Сум Олександр Лисенко. Фото: facebook.com/LisenkoOleksandr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно мера Сум Олександра Лисенка. Його звинувачують у корупції.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро у вівторок, 26 березня.

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Розслідування стосовно мера Сум

У НАБУ розповіли, що спільно з САП завершили розслідування у справі мера Сум ще вчора, 25 березня.

Слідство встановило, що Лисенко разом з директором Департаменту інфраструктури Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства. 

Загальна сума неправомірної вигоди — 2,13 млн грн.

Справа Олександра Лисенка

Ввечері 2 жовтня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ затримали міського голову Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу під час отримання ними частини хабаря в 1,4 млн грн. За інформацією СБУ, фігуранти вимагали 2 млн 130 тисяч грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

3 жовтня їм повідомили про підозру. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась прокоментував цю справу.

За словами прокурора, посадовці вимагали отримання неправомірної вигоди від підприємства, яке здійснює вивезення сміття, аби вони надали можливість підняти тариф та щоб підприємство лишилося на ринку.

Нагадаємо, 4 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку, якого викрили на хабарі. Йдеться про тримання під вартою із можливістю внесення застави.

А вже 6 жовтня стало відомо, що його випустили під заставу. Розмір застави становив 3 млн грн, її внесли 5 жовтня.

НАБУ
корупція
САП
гроші
Суми
розслідування

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