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НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Сум — что известно

26 марта 2024 19:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Сум — что известно
Мэр Сум Александр Лысенко. Фото: facebook.com/LisenkoOleksandr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении мэра Сум Александра Лысенко. Его обвиняют в коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро во вторник, 26 марта.

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В НАБУ рассказали, что совместно с САП завершили расследование по делу мэра Сум еще вчера, 25 марта.

Следствие установило, что Лысенко вместе с директором Департамента инфраструктуры Сумского городского совета требовали деньги за принятие решения об установлении тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия.

Общая сумма неправомерной выгоды — 2,13 млн грн.

Дело Александра Лысенко

Вечером 2 октября 2023 года НАБУ и САП совместно с СБУ задержали городского голову Сум Александра Лысенко и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу во время получения ими части взятки в 1,4 млн грн. По информации СБУ, фигуранты требовали 2 млн 130 тысяч грн с местной компании, которая занималась вывозом мусора.

3 октября им сообщили о подозрении. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась прокомментировал это дело.

По словам прокурора, чиновники требовали получения неправомерной выгоды от предприятия, которое осуществляет вывоз мусора, чтобы они предоставили возможность поднять тариф и чтобы предприятие осталось на рынке.

Напомним, 4 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко, которого разоблачили на взятке. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога.

А уже 6 октября стало известно, что его выпустили под залог. Размер залога составил 3 млн грн, его внесли 5 октября.

НАБУ
коррупция
САП
деньги
Сумы
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