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Правоохранители должны проанализировать деятельность других депутатов — Подоляк о скандале с Тищенко

27 июня 2024 12:08
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Подоляк прокомментировал скандал с Тищенко — эксклюзивное интервью Новини.LIVE
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Советник главы Офиса Президента Украины прокомментировал скандал с Николаем Тищенко. Михаил Подоляк считает, что должны быть надлежащие оценки правоохранительных органов и депутатского корпуса, и это следовало сделать раньше.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью Новини.LIVE.

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По словам Подоляка, репутация народных избранников страдает от отдельных действий одного из них.

"С Тищенко нет никакого скандала, здесь нужны надлежащие оценки от правоохранительных органов и депутатского корпуса. Репутация важна, и нельзя позволять человеку вести себя так, тем более в центре города Днепр с какой-то неустановленной военизированной охраной. Я даже не понимаю, как это вообще возможно", — отметил советник главы ОП. 

Правоохранительные органы должны проанализировать деятельность других депутатов

Как отметил Подоляк, ему понравилась быстрая реакция государства на этот эпизод, но делать это надо было раньше. 

"И вообще СБУ и другие правоохранительные органы должны проанализировать деятельность других депутатов и госслужащих, оценить их поведение и, соответственно, жестко наказывать за превышение служебных обязанностей или что-то подобное. Это будет очень сильно характеризовать государство", — считает Подоляк. 

Потеряет ли Николай Тищенко свой депутатский мандат — прогноз от Михаила Подоляка во второй части интервью Новини.LIVE в ближайшее время.

Николай Тищенко
Николай Тищенко. Фото: Новини.LIVE

Напомним, генпрокурор Украины объявил подозрение Тищенко за события в Днепре, где бывшего бойца Kraken незаконно лишили свободы по указанию депутата: следствие установило, что потерпевшего удерживали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Суд отправил Тищенко под круглосуточный домашний арест. Как сообщали СМИ, в этот же вечер депутата заметили в одной из самых дорогих гостиниц Киева, где он спокойно ужинал в компании двух мужчин.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что даже если Тищенко отправят в СИЗО, он все равно останется депутатом Верховной Рады. Он добавил, что и раньше в Украине были подобные случаи.

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