Подоляк прокоментував скандал з Тищенком — ексклюзивне інтерв'ю Новини.LIVE

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Радник голови Офісу Президента України прокоментував скандал із Миколою Тищенком. Михайло Подоляк вважає, що мають бути належні оцінки від правоохоронних органів і депутатського корпусу, і це слід було зробити раніше.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

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За словами Подоляка, репутація народних обранців страждає від окремих дій одного з них.

"З Тищенком немає ніякого скандалу, тут потрібні належні оцінки від правоохоронних органів і депутатського корпусу. Репутація важлива, і не можна дозволяти людині поводитися так, тим більше в центрі міста Дніпро з якоюсь невстановленою воєнізованою охороною. Я навіть не розумію, як це взагалі можливо", — зазначив радник голови ОП.

Правоохоронні органи мають проаналізувати діяльність інших депутатів

Як зазначив Подоляк, йому сподобалася швидка реакція держави на цей епізод, але робити це треба було раніше.

"І взагалі СБУ й інші правоохоронні органи мають проаналізувати діяльність інших депутатів та держслужбовців, оцінити їх поведінку і, відповідно, жорстко карати за перевищення службових обовʼязків чи щось подібне. Це буде дуже сильно характеризувати державу", — вважає Подоляк.

Чи втратить Микола Тищенко свій депутатський мандат — прогноз від Михайла Подоляка у другій частині інтервʼю Новини.LIVE найближчим часом.

Микола Тищенко. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, генпрокурор України оголосив підозру Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього бійця Kraken незаконно позбавили волі за вказівкою депутата: слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Суд відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт. Як повідомляли ЗМІ, цього ж вечора депутата помітили в одному з найдорожчих готелів Києва, де він спокійно вечеряв у компанії двох чоловіків.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що навіть якщо Тищенка відправлять до СІЗО він все одно залишиться депутатом Верховної Ради. Він додав, що й раніше в Україні були подібні випадки.