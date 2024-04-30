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Стремится сорвать выборы и не только — Россия планирует вмешаться в политические процессы в Молдове

30 апреля 2024 09:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стремится сорвать выборы и не только — Россия планирует вмешаться в политические процессы в Молдове
Выборы в Молдове. Иллюстративное фото: DW
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Великобритания предупредила Молдову об угрозе гибридных атак накануне выборов в стране. Известно, что Россия планирует распространять дезинформацию в Молдове, в частности созданную искусственным интеллектом.

Об этом пишет Bloomberg во вторник, 30 апреля.

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Вмешательство РФ в выборы

Издание пишет, что Россия планирует нацелить на Молдову волну так называемых "гибридных" атак накануне ее президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз в конце этого года.

По словам анонимных источников, Британия поделится разведданными с властями Молдовы, чтобы помочь противостоять угрозе со стороны российских агентов. Для обсуждения угроз глава МИД Молдовы Михай Попшой приехал в Лондон, где сегодня встретится с министром Европы Великобритании Нусратом Гани.

В материале говорится, что Россия неоднократно отрицала вмешательство в выборы в других странах. В то же время пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявляла, что "публичные нападки на Россию со стороны молдавских чиновников стали повседневной практикой".

Дезинформация РФ в Молдове

По словам Попшоя, Кремль использует различные меры — от фейков, сгенерированных ИИ до "мешков с наличными" для подрыва демократии в Молдове.

"То, что мы видим сейчас в Молдове, скорее всего, будет применено на предстоящих выборах в наших странах-партнерах на Западе", — сказал он.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны России в Украине Молдова испытала мощное давление, в частности, ряд кибератак на коммуникации ее министров. По данным разведки страны, Москва стремится сорвать президентские выборы и референдум по ЕС в Молдавии в текущем году.

Напомним, Франция призвала Европейский Союз создать новый режим санкций против России. Причиной тому российская дезинформация и операции вмешательства в выборы других стран.

Также глава департамента культуры и коммуникаций МИД Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила дезинформационное влияние в Европе.

Молдова
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Россия
атака

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