Прагне зірвати вибори й не тільки — Росія планує втрутитись в політичні процеси в Молдові

Вибори в Молдові. Ілюстративне фото: DW

Велика Британія попередила Молдову про загрозу гібридних атак напередодні виборів в країні. Відомо, що Росія планує поширювати дезінформацію в Молдові, зокрема, створену штучним інтелектом.

Про це пише Bloomberg у вівторок, 30 квітня.

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Втручання РФ у вибори

Видання пише, що Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих "гібридних" атак напередодні її президентських виборів і референдуму про вступ до Європейського Союзу наприкінці цього року.

За словами анонімних джерел, Британія поділиться розвідданими з владою Молдови, аби допомогти протистояти загрозі з боку російських агентів. Для обговорення загроз голова МЗС Молдови Міхай Попшой приїхав до Лондона, де сьогодні зустрінеться з міністром Європи Великої Британії Нусратом Гані.

У матеріалі йдеться, що Росія неодноразово заперечувала втручання у вибори в інших країнах. Водночас речниця МЗС Марія Захарова заявляла, що "публічні нападки на Росію з боку молдовських чиновників стали повсякденною практикою".

Дезінформація РФ в Молдові

За словами Попшоя, Кремль використовує різноманітні заходи — від фейків, згенерованих ШІ до "мішків з готівкою" для підриву демократії в Молдові.

"Те, що ми бачимо зараз у Молдові, швидше за все, буде застосовано на майбутніх виборах у наших країнах-партнерах на Заході", — сказав він.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Росії в Україні Молдова зазнала потужного тиску, зокрема, низки кібератак на комунікації її міністрів. За даними розвідки країни, Москва прагне зірвати президентські вибори і референдум щодо ЄС в Молдові цього року.

Нагадаємо, Франція закликала Європейський Союз створити новий режим санкцій проти Росії. Причиною цьому є російська дезінформація та операції втручання у вибори інших країн.

Також очільник департаменту культури та комунікацій МЗС Німеччини Ральф Бесте заявив, що Росія значно посилила дезінформаційний вплив у Європі.