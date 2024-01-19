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Возвращение из-за границы военнообязанных и розыск сына Гринкевича — эфир Новини.LIVE

19 января 2024 07:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Возвращение из-за границы военнообязанных и розыск сына Гринкевича — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Гостями студии Новини.LIVE стали глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, политологи Игорь Рейтерович и Ярослав Макитра. Также к эфиру присоединились и заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, политолог Игорь Чаленко, народный депутат Украины Тарас Батенко, дипломат Руслан Осипенко и военный обозреватель Алексей Гетьман.

Прямой эфир Новини.LIVE можно посмотреть по ссылке.

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Во время эфира гости студии Новини.LIVE обсудили возвращение военнообязанных в Украину, которые выехали за границу.

Также эксперты высказали свое мнение по поводу объявления в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича, который вместе с отцом являются официальными подозреваемыми по делу о хищении на закупках Министерства обороны.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 19 января, трое подозреваемых по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ взяты под стражу. Главным подозреваемым выступает львовский бизнесмен Игорь Гринкевич.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение о необходимости внесения изменений в законодательство по мобилизации, чтобы обеспечить более честный процесс призыва в армию. Также он отметил, что власть не может насильно вернуть призывников из-за границы.

граница
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Игорь Гринкевич

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