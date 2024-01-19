Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Повернення з-за кордону військовозобов'язних та розшук сина Гринкевича — ефір Новини.LIVE arrow

Повернення з-за кордону військовозобов'язних та розшук сина Гринкевича — ефір Новини.LIVE

19 січня 2024 07:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повернення з-за кордону військовозобов'язних та розшук сина Гринкевича — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Гостями студії Новини.LIVE стали голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, політологи Ігор Рейтерович та Ярослав Макітра. Також до ефіру долучилися й заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, політолог Ігор Чаленко, народний депутат України Тарас Батенко, дипломат Руслан Осипенко та військовий оглядач Олексій Гетьман.

Прямий ефір Новини.LIVE можна переглянути за посиланням.

Читайте також:

Про що ефір

Під час ефіру гості студії Новини.LIVE обговорили повернення військовозобов'язаних до України, які виїхали за кордон.

Також експерти висловили свою думку щодо оголошення в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича, який разом із батьком є офіційними підозрюваними у справі про розкрадання на закупівлях Міністерства оборони.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 19 січня, трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взято під варту. Головним підозрюваним виступає львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.

Також секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку про необхідність внесення змін до законодавства щодо мобілізації, щоб забезпечити більш чесний процес призову до армії. Також він зазначив, що влада не може насильно повернути призовників з-за кордону

кордон
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
прямий ефір Новини.LIVE
Ігор Гринкевич

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі