Повернення з-за кордону військовозобов'язних та розшук сина Гринкевича — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, політологи Ігор Рейтерович та Ярослав Макітра. Також до ефіру долучилися й заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, політолог Ігор Чаленко, народний депутат України Тарас Батенко, дипломат Руслан Осипенко та військовий оглядач Олексій Гетьман.

Прямий ефір Новини.LIVE можна переглянути за посиланням.

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Про що ефір

Під час ефіру гості студії Новини.LIVE обговорили повернення військовозобов'язаних до України, які виїхали за кордон.

Також експерти висловили свою думку щодо оголошення в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича, який разом із батьком є офіційними підозрюваними у справі про розкрадання на закупівлях Міністерства оборони.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 19 січня, трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взято під варту. Головним підозрюваним виступає львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.

Також секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку про необхідність внесення змін до законодавства щодо мобілізації, щоб забезпечити більш чесний процес призову до армії. Також він зазначив, що влада не може насильно повернути призовників з-за кордону